Yargıtay: Darbe hevesi olanlar, milletimizin engin ferasetiyle bertaraf edilmiştir

Yargıtay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli 103 emekli amiralin darbe imaları barındıran skandal bildirisine karşı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu, bütün erklerin yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan aldığı vurgulandı.

AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE TEPKİ

Darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanların, Türk milletinin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edildiğine vurgu yapıldı.

Demokratik hukuk düzeninin korunmasının yargı kurumlarının en temel görevi olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HER TÜRLÜ MÜDAHALEYE KARŞI..."

"Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez. Geçmişte yaşanılanlar göstermiştir ki darbe, muhtıra ve vesayet hevesi olanlar, milletimizin engin feraseti ve eşsiz kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı yargı yetkisini Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir."