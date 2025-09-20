Yargıtay, eşine 'Erkek değil' diyen kadının aldığı nafaka ve tazminatı iptal etti

Yargıtay son günlerde aldığı kararlarla sıkı sık gündem oluyor.

Bir boşanma davasında verilen karar ise sosyal medyada geniş yankı buldu.

İstanbul'da yaşanan boşanma davasında, kadın Mesude A., evliliğin iptali ve boşanma talebiyle dava açtı.

Koca Halil A. ise açtığı karşı davasında evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma istedi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KARARI

Aile mahkemesi, erkeğin annesinin evliliğe müdahalesine sessiz kalması ve kadına ilgisiz davranması nedeniyle erkeği ağır kusurlu, kadını ise az kusurlu buldu.

Kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmederek boşanma kararı verdi.

'ERKEK DEĞİL, YAPAMADI' SÖZLERİ YARGITAYA GÖTÜRDÜ

Hem tazminat hem de nafaka almaya hak kazanan kadının davasına karşı koca ise karısının kendi ailesinin yanında cinsel birlikteliğe atıfla "Halil erkek değil, yapamadı" dediğini, kendisinin küçük düşürüldüğünü belirterek dava dosyasının Yargıtay'a taşıdı.

O SÖZLER KUSURLU SAYILDI

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Yargıtay, kadının erkeğin ailesinin yanında 'Halil erkek değil, yapamadı' şeklindeki sözleri söylediğini belirterek kadının boşanma davasında kusurlu olduğunu belirtti.

Tarafların evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda ise eşit kusurlu olduklarının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi gerektiğini belirterek, kadına verilen tazminatları da iptal etti.