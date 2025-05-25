Yargıtay'dan boşanmaya dair bir emsal karar

AA

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara daha imza attı.

Boşanma davası açan kadına, hem tazminat hem de nafaka ödenecek.

Antalya'da yaşayan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın, kendisine ilgisiz davranan eşine boşanma davası açtı.

Açılan boşanma davasında, kadının eşi tarafından kendisine ve çocuğuna ilgi gösterilmediğini, yatağının ayrıldığını, habersiz seyahatlere çıktığını, sosyal medyada engellendiğini ve eşinin ailesi tarafından dışlanıp hakarete uğradığına dair ifadeler yer aldı.

Ayrıca dava dilekçesinde, eşinin ailesiyle bağlarını da kopardığı belirtildi.

DAVAYA CEVAP VERMEDİ

Davalı eş, dava dilekçesi kendisine usulüne uygun tebliğ edildiği halde, davaya cevap dahi vermedi.

EŞ AĞIR KUSURLU: AİLESİYLE BAĞLARINI KOPARDI

Yargılamayı yapan Antalya 8. Aile Mahkemesi, eşinin iş yerinin yerini bile bilmeyecek, onu yok sayacak kadar ilgisiz davrandığı ve kadının yakınlarının telefonlarına dahi cevap vermeyerek eşiyle ve ailesiyle bağlarını kopardığı gerekçesiyle erkeği kusurlu buldu.

HEM NAFAKA HEM TAZMİNAT ÖDEYECEK

Çiftin "evlilik birliğinin temelden sarsıldığını" tespit eden mahkeme, tarafların boşanmalarına, çocuğun velayetin anneye verilmesine, erkeğin çocuk yararına aylık 1000, kadın yararına aylık 1000 lira tedbir nafakası ödemesine, ayrıca kadına 20 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.

İSTİNAF TAZMİNATI YETERSİZ BULDU

Karara ilişkin istinaf başvurusu üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu ancak kadına ödenecek maddi tazminatın 75 bin liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

KOCA TEMYİZE GİTTİ

Erkeğin temyiz başvurusu üzerine dosya, Yargıtay'a geldi.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemelerince verilen kararı usul ve kanuna uygun olduğunu tespit etti.

Daire, davalı eşin temyiz istemini reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.