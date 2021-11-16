Yarım asırlık Profilo için iflas kararı verildi

Profilo’nun eski avukatı Sümer Altay’ın vekalet ücreti için açtığı davada, Profilo Holding AŞ ve Profilo Sanayi AŞ için iflas kararı çıktı.

Geçtiğimiz yıl vefat eden ünlü iş insanı Jak Kamhi tarafından 1954 yılında kurulan Profilo Holding, resmen iflas etti.

Profilo'nun iflasına, şirketin eski avukatı Sümer Altay'ın açtığı davanın neden olduğu öğrenildi.

Altay, şirketin davasına bakarken görevden alınınca vekalet ücretini almak için şirkete dava açtı.

ÖDEME ALAMADI, İFLAS DAVASI AÇTI

Altay'ın 2.5 milyon liralık alacağı için açtığı dava, karara bağlandı.

Şirketin Sümer'e ödeme yapması kararlaştırılırken, gerekli süre içinde ödeme yapılmadığı için Sümer'in avukatları Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi ve Tic. AŞ'nin iflasını istedi.

İstanbul Ticaret Mahkemesi geçtiğimiz perşembe günü, 67 yıllık dev şirketin iflasına karar verdi.

İFLAS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kararın ardından şirketler tasfiye sürecine girecek. Süreci İstanbul İflas Müdürlüğü yürütecek.

Oluşacak iflas masası, iki şirketin varlıklarını satarak borçları ödeme yoluna gidecek. Şirketin karara itiraz hakkı var ancak bu tasfiye sürecine engel değil.