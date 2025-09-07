Yarın (8 Eylül Pazartesi) okullar saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir! O saatte başlayacak..

Yaz tatili bitti, eğitim başlıyor...

Milyonlarca öğrenci için ilk ders zili Pazartesi günü çalacak.

Veliler ve öğrenciler heyecanla yeni eğitim dönemini bekliyor.

İstanbul Valiliği okulun ilk günü için saat düzenlemesi yaptı. Okula gidecek olanların gündeminde olan "okullar saat kaçta" sorusu da yanıt buldu.

MEB, ilk ders saatini ve çıkış saatini duyurdu.

İşte, 8 Eylül Pazartesi okul saatleri...

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Gaziantep Valiliği, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 8 Eylül Pazartesi günü yoğunluğu azaltmak amacıyla 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Diğer illerde ise normal eğitim saati olan 08.30 baz alınarak Valilik duyurularının takip edilmesi gerekiyor.