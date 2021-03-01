Yarın okul var mı? 2 Mart Salı günü okullar açılacak mı?

Yarın okul var mı? 2 Mart Salı günü okullar açılacak mı?

1 Mart'ta açılması planlanan okulların ertelenmesiyle ilgili araştırmalarını sürdüren veli ve öğrenciler, yarın okul var mı? sorusunu gündeme taşıdı. Peki 2 Mart Salı günü okullar açılacak mı?

Okulların son durumu ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Koronavirüs nedeniyle yüz yüze eğitimin en uygun koşullarda sağlanması için çalışmalar sürerken, öğrenciler yarın okul var mı? sorusunu araştırılıyor.

1 Mart itibarıyla resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında yüz yüze eğitim kararı 1 gün ertelenmişti.

MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile detaylar belli oldu.

Peki, yarın okul var mı? 2 Mart Salı okullar açılacak mı? .

2 MART SALI GÜNÜ OKUL VAR MI?

15 Şubat'ta zaten köy okulları ve bağımsız anaokulları derslerine yüz yüze eğitimle başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Türkiye genelinde ilkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacak.

İlkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 2 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak.

Ortaokul 8. sınıflarda belirlenen dersler, haftada toplam 22 ders, imam hatip ortaokulu kademesinde ise haftada 24 ders şeklinde yüz yüze işlenecek.

Diğer ders saatlerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek.

DERSLER 30 DAKİKA

Yüz yüze eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise 10'ar dakika olacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak.