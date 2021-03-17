Yarın resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ders var mı, okullar tatil mi?

Yarın resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi ders var mı, okullar tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle Perşembe gününün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler yarın ders var mı, okullar tatil mi sorusunu araştırıyor.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 106. yıl dönümünde özlem ve saygıyla anılacak.

Pandemi nedeniyle kısıtlı olarak düzenlenecek olan etkinliklerin yanı sıra, okul var mıi resmi tatil mi soruları da gündemde yerini aldı.

Peki yarın resmi tatil mi? İşte MEB takvimine göre 18 mart tatil mi sorusunun yanıtı..

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil değildir. Dolayısıyla o tarihte okullar açık olur ve günün anlam ve önemi derslerde işlenir, vurgulanır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca yayımlanan çalışma takvimi kapsamında 18 Mart Perşembe gününde okullar tatil edilmeyecek, eğitim ve öğretime ara verilmeyecektir. Dersler işlenecektir.

Normal şartlar altında her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları yapılmakta okullar 18 Mart’a özel gösteriler düzenlemekteydi. Lakin bu sene koronavirüsten dolayı okullarda tören ve kutlama olmayacağı düşünülüyor.