Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma saatleri..

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma saatleri..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından tüm yasakların kaldırılacağını açıklamıştı. Peki 27 Haziran Pazar yani yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Yaz ayının başlaması ve sıcaklıkların yükselmesi ile birlikte vatandaşlar, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak istiyor.

Bu kapsamda hafta sonu için plan yapmak isteyenler, yarın sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt arıyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yasakların kaldırılacağı tarih hakkında bilgi vermişti.

Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 27 Haziran Pazar sokağa çıkma saatleri...

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara göre, hafta içi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı, 1 Temmuz tarihinden itibaren tamamen sona eriyor.

Dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması, Cumartesi akşam saat 22:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar son kez uygulanacak.

1 Temmuz itibarıyla hafta içi akşam saat 22:00'de başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayan sokağa çıkma yasakları tamamen sona erecek.