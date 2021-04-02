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Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi hangi illerde yasak var?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 3 Nisan Cumartesi hangi illerde yasak var?

Hafta sonu arifesinde vatandaşlar hangi illerde kısıtlamaların olup olmadığını araştırıyor. Bu akşam başlayacak olan sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte detaylar..