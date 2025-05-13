Yaş çay alım fiyatı belli oldu

Türkiye'de çay üreticileri tarafından uzun süredir beklenen yaş çay alım fiyatları, geçtiğimiz dakikalarda açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, 2025 yılı yaş çay alım fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

ÇAY ALIM FİYATI 25,44 LİRA OLDU

2025 yılı yaş çay alım fiyatı, kilogram başına 25,44 lira oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"ÇAYKUR, 783 BİN TON ÇAY ALDI"

2024 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleşmiştir.



ÇAYKUR, 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında 783 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir.



2024 yılında 19 lira olan yaş çay bedeli, 2025 yılı için 22,44 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.