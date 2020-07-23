YAŞ kararları sonrası terfi alan komutanlar

Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrası alınan kararlar açıklandı. Buna göre Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın görevleri değişmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura Toplantısı 12.15'te başladı, 45 dakika sürdü.

Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan YAŞ kararları açıklandı.

Buna göre Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

YAŞAR GÜLER VE ÜMİT DÜNDAR, MEVCUT GÖREVLERİNDE KALDI

YAŞ kararlarına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar mevcut görevlerine devam edecek.

METİN GÜREK ORGENERALLİĞE TERFİ EDİLDİ

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri de birer yıl uzatıldı.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe terfi etti.

17 general ve bir amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

51 albay general oldu.

35 general ve amiralin görev süresi bir yıl uzatıldı.

294 albayın görev süresi iki yıl uzatıldı.

30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

226 olan general ve amiral sayısı 247’ye yükseltildi.