Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı İran’da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan “Sait Emiri", düzenlenen “Kartel-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

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İHA

Suçlulara göz açtırılmıyor.

Emniyet güçleri yapılan başarılı operasyonlarla suç örgütlerini çökertmeye devam ediyor.

Son olarak İran’da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan “Sait Emiri", düzenlenen “Kartel-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı.

Suç gelirlerini aklamaya çalışıyorlardı: Paketlendiler

Düzenlenen operasyon kapsamında organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyona ilişkin bilgiler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

"Suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek

Kaldığı otelde yakalandı

İstanbul Başsavcılığımız, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir’de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı. Operasyonlar sonucu: 120 bin dolar, 80 bin Euro, 500 bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.

"Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, MASAK’ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)