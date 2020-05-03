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    Yasağa rağmen evden çıktı, polisi görünce kaçtı

    Sultanbeyli’de sokağa çıkma kısıtlamasında evden çıkan bir vatandaşın polis aracını görünce eve kaçması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
    • İHA
    • 03.05.2020 - 11:26
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    Yasağa rağmen evden çıktı, polisi görünce kaçtı

    3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerindeki evinden çıkan bir vatandaş, evin önünde hava almaya başladı.

    POLİSİ GÖRÜNCE EVE KOŞTU

    Bu sırada Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı aracı gören şahıs hızla eve koştu.

    Böylece şahıs, saniyeler sonra evin önünden geçen polislerin ceza yazmasından kurtuldu. Şahsın polisten kaçması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

    Yasağa rağmen evden çıktı, polisi görünce kaçtı ViDEO

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