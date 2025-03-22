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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

MARMARAY'DA İMAMOĞLU SLOGANLARI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğündeki çağrılarla sokağa inen marjinal gruplar başta emniyet güçlerimiz olmak üzere kamu mallarını hedef almayı ise devam ediyor.

Marmaray'ın Yenikapı istasyonda toplanan bir grup, gösteri ve toplanma yasağına rağmen güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.

Olay yerinde İmamoğlu lehine sloganlar atıldı.

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