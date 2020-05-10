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    Yasağı aldırış etmediler, misafirliğe gittiler

    Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti.
    • İHA
    • 10.05.2020 - 09:14
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    Yasağı aldırış etmediler, misafirliğe gittiler

    Ankara’nın Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi’nde özel bir kargo şirketine ait aracın sokağa çıkma serbestliği durumundan faydalanan 8 kişilik bir grup vatandaş misafirliğe gitti.

    8 KİŞİLİK GRUP HALİNDE, KAÇAK YOLCULUK YAPTILAR

    Kargo şirketinin aracını kullanan 8 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden kaçak yolculuk yaptı.

    Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

    Ankara'da yasağa rağmen kargo aracıyla misafirliğe gittiler ViDEO

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