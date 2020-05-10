- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Yasağı aldırış etmediler, misafirliğe gittiler
Yasağı aldırış etmediler, misafirliğe gittiler
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen 8 kişilik grup özel bir şirkete ait kargo aracını kullanarak misafirliğe gitti.
- İHA
- 10.05.2020 - 09:14
Ankara’nın Yenimahalle İlçesi İlkyerleşim Mahallesi’nde özel bir kargo şirketine ait aracın sokağa çıkma serbestliği durumundan faydalanan 8 kişilik bir grup vatandaş misafirliğe gitti.
8 KİŞİLİK GRUP HALİNDE, KAÇAK YOLCULUK YAPTILAR
Kargo şirketinin aracını kullanan 8 kişilik grup, sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden kaçak yolculuk yaptı.
Kargo aracından inen 8 kişi bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ankara'da yasağa rağmen kargo aracıyla misafirliğe gittiler ViDEO