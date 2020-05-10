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- Sokağa çıkma izinlerinde yıkım çalışması izleyen yaşlılar
Sokağa çıkma izinlerinde yıkım çalışması izleyen yaşlılar
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan kısıtlama yüzünden evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinlerini yıkım çalışmasını izleyerek geçirdi.
- İHA
- 10.05.2020 - 15:51
Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 11.00- 15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.
Adıyaman'da ise 4 saatlik sokağa çıkma yasağı iznini kullanan bazı vatandaşlar, haklarını eski Adıyaman Halk Kütüphanesi binasının yıkımını izleyerek geçirdi.
Adıyaman'da sokağa çıkma izinlerinde yıkım çalışması izleyen yaşlılar ViDEO
ADIYAMANLI OSMAN AMCA, SALINCAKTA SALLANDI
Öte yandan Adıyaman’da yaşayan 79 yaşındaki Osman Karataş da Mimar Sinan Parkı'na gelerek, salıncakta sallandı.
Torunu yaşındaki çocukların da zaman zaman kendisini salladığı Karataş, dışarı çıkmanın tadını çıkarttı.