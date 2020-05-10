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    Sokağa çıkma izinlerinde yıkım çalışması izleyen yaşlılar

    Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan kısıtlama yüzünden evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, 4 saatlik izinlerini yıkım çalışmasını izleyerek geçirdi.
    • İHA
    • 10.05.2020 - 15:51
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    Sokağa çıkma izinlerinde yıkım çalışması izleyen yaşlılar

    Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 11.00- 15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi.

    Adıyaman'da ise 4 saatlik sokağa çıkma yasağı iznini kullanan bazı vatandaşlar, haklarını eski Adıyaman Halk Kütüphanesi binasının yıkımını izleyerek geçirdi.

    Adıyaman'da sokağa çıkma izinlerinde yıkım çalışması izleyen yaşlılar ViDEO

    ADIYAMANLI OSMAN AMCA, SALINCAKTA SALLANDI

    Öte yandan Adıyaman’da yaşayan 79 yaşındaki Osman Karataş da Mimar Sinan Parkı'na gelerek, salıncakta sallandı.

    Torunu yaşındaki çocukların da zaman zaman kendisini salladığı Karataş, dışarı çıkmanın tadını çıkarttı.

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