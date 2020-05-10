Yasak kalkınca şehit evladını görmeye gitti

Koronavirüs nedeniyle 44 gün sonra yaşlılara verilen sokağa çıkma izni Anneler Günü'ne denk gelmesini fırsat bilen Ayşe Açıkgöz, şehit oğlu Astsubay Çavuş İdris Açıkgöz'ün mezarını ziyaret etti.

Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 44 gün sonra saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkabildi.

Yapılan esnetmenin ilk saatinde dışarı çıkan Ayşe Açıkgöz, 31 Mayıs 1994 tarihinde Siirt'in Baykan ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Astsubay Çavuş İdris Açıkgöz'ün mezarına gitmek istedi.

POLİS EKİPLERİ YARDIMINA KOŞTU

Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan evinden çıkan Ayşe Açıkgöz, Kartal Şehitliği'ne gidecek bir araç bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi.

Polis ekiplerinin yardımı ile şehitliğe gelen Ayşe Açıkgöz, şehit oğlunun mezarındaki otları temizleyerek fotoğrafını okşadı.

Yaşlılara verilen sokağa çıkma izninde şehit oğlunu ziyaret etti- İZLE

"EVLATLAR ANNELERE GELİR, AMA BEN EVDE DURAMADIM"

Ayşe Açıkgöz, "Bugün Anneler Günü. Evlatlar annelerine gelir ama ben evde duramadım. Kekillimi görmeye geldim. Anneler kusura kalmaz, o şimdi büyük bir yerde, Rabbimin yanında" dedi.

Açıkgöz, "Şehitliğe gelecek otobüs bulamadım, taksi çağırdım gelmedi. Ben de polis ekiplerini gördüm onlara rica ettim, yardımcı oldular ve beni getirdiler" diye konuştu.