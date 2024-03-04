Yaşar Güler bedelli askerlik sorularına cevap: "Temel eğitimin kaldırılmasına yönelik çalışmamız bulunmuyor" Günlerdir siyaset gündeminde olan bedelli askerlik sorularına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır" diyerek cevap verdi.

AA

Son günlerde siyaset gündeminde bedelli askerlik var.

İktidar ve muhalefet temsilcileri bedelli askerlik üzerinden polemiğe girdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gençlerin bedelli sorununa dikkat çekti.

Gergerlioğlu katıldığı toplantıda, "Gençler bize başvurmuş. Diyorlar ki: “Biz bedelli askerlik parasını ödüyoruz fakat bir işte çalıştığımız için kışla şartı olduğu için işimizden ayrılamıyoruz. Kışlaya 28 günlüğüne 1 aylığına gideceğimiz zaman gidemiyoruz bunun üzerine idari cezalar geliyor." ifadelerini kullanarak gençlerin şikayetlerini dile getirdi.

Kışla şartı kalkacak mı?

Bunun üzerine bedelli askerlikte kışla şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına yönelik sorusu merak konusu oldu.

Bu kapsamda temel eğitimin kaldırılıp kaldırılmayacağı gündeme geldi.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tüm bu tartışmalara son noktayı koydu.

"Temel eğitimi kaldırma çalışması bulunmamaktadır"

Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydeden Güler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)