Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın açılış töreni için Konya'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere Konya’ya gitti.

Bakan Güler, burada bazı inceleme ve denetlemelerde de bulunacak.

BAKANLIK PAYLAŞTI

Bakan Güler’in ziyaretine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın Eğitim ve Faaliyet Yılı Açılış Töreni’ne katılmak ve inceleme, denetlemelerde bulunmak üzere Konya’ya gitti.

Kara Kuvvetlerimizin Hava Savunma Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Yaşar Güler’e beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de eşlik ediyor." ifadeleri kullanıldı.