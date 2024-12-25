Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Bakan Güler, toplantı öncesi gazetecilerinin sorularını cevapladı.

"TÜM GELİŞMELERİ ANINDA PAYLAŞIYORUZ"

Gazetecilerin Suriye'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:

Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizlere paylaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda bilmediğiniz hiçbir şey yok. Olursa memnuniyetle sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.