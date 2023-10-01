Yaşar Güler'den Ankara saldırısına ilişkin açıklama: Mücadeleye devam edeceğiz! Ankara'daki hain saldırıyı lanetleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

ensonhaber.com

Ankara, güne hain saldırıyla başladı.

Eli kanlı teröristler İçişleri Bakanlığı girişindeki polis noktasını hedef aldı.

Saldırıda 2 polis hafif şekilde yaralanırken, teröristlerin biri kendini patlattı ikincisi ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Büyük paniğe neden olan saldırıdan sonra yetkililerden art arda açıklamalar geldi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

"Kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz"

Güler yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızın önünde gerçekleşen terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hafif şekilde yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar azimle ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz!" dedi.