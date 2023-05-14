Yaşlı bir teyzenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi objektiflere yansıdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Daha sonra vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşlı bir teyze ile yakından ilgilendi.

ensonhaber.com Türkiye bugün tarihi günü yaşıyor... Vatandaşlar bugün sandığa giderek 13. cumhurbaşkanını ve 28. Dönem milletvekillerini seçiyor. Siyasi isimler de tek tek bulundukları illerde oy vermek için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek saat 11.45 sularında oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşları selamlayıp, sohbet etti. Yoğun sevgi gösterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşlı bir teyzenin göstermiş olduğu sevgi ise objektiflere yansıdı. Ayrıca, çok sayıda yabancı basın mensubu da Erdoğan’ın oy kullanmasını yakından takip etti. Sabahın erken saatlerinde okula gelen gazeteciler gün boyu yayın gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonuçları İstanbul'da takip edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada seçim sonuçlarının İstanbul'da takip edeceğini söyledi.