CHP ile İyi Parti arasında adaylık tartışması büyüyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden CHP ile İyi Parti arasında yaşanan gerilim yeni bir seviyeye taşındı.

2023 yılında yapılacak seçimlere aylar kalmışken muhalefet cephesinde aday belirsizliği sürüyor.

Adaylık için 6'lı masada ön plana çıkan isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti'nin vetosuna takıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşı karşılıklı açıklama ve restleşmeler ile sürmeye devam ediyor.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı tv100 programında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişemiz var"

Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna, "Endişemiz var, evet" diye cevap verdi. Sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi duyuyoruz

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına CHP tarafından sert tepki gelmişti.

"Kraldan çok kralcı"

Fox TV'ye katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sert bir eleştiride bulunarak Yavuz Ağıralioğlu'nu, kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı.

"Ben Meral Akşener'e olmaz demem"

Engin Altay, "Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem." ifadelerini kullandı.

Engin Altay'ın bu sert sözlerine, bugün Yavuz Ağıralioğlu tepki gösterdi. Ağıralioğlu, TBMM'de İyi Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin soruların yanıtladı.

Engin Altay’dan Ağıralioğlu’na: Kraldan çok kralcı ViDEO

"Kral da kralcı da değiliz"

Yavuz Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, "Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz." yanıtını verdi.

Sadece seçmen davranışının doğru analiz edilmesine dair görüş belirttiğini anlatan Ağıralioğlu, "Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum." ifadesini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyuyoruz MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ