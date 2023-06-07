Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'e istifa çağrısı Seçimde büyük hezimete uğrayan muhalefette iç hesaplaşmalar başlarken değişim sesleri de yükseliyor.. Yavuz Ağıralioğlu, "Ben bu kadar büyük bir değişim umudunun bu seçim sonuçlarıyla istifa gibi bir sorumluluk taşıması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye 14 ve 28 Mayıs'ta tarihi seçimlerini geride bıraktı.

Ancak ilk turun da galibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara aldığı oy, muhalefette dengeleri bozdu.

6'lı masa liderlerinin sonuçlar için umutları azalırken ikinci turda beklenen sonuç geldi.

Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

Ardından çalışmalara hız kesmeden başlayan Erdoğan, yeni kabinesini kurdu.

Seçimlerin ardından hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar devam ediyor.

Kulislerde Millet İttifakı'nın dağılacağı konuşulurken, parti liderleri de yaptıkları açıklamalarda umut vadetmiyor.

"Kılıçdaroğlu ile Akşener istifa etmeli"

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk oldu.

Burada muhalefette yaşanılan krizlere değinen Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ben bu kadar büyük bir değişim umudunun bu seçim sonuçlarıyla istifa gibi bir sorumluluk taşıması gerektiğini düşünüyorum.



Meral Hanım bunun böyle olacağını bilen taraf. Kemal Bey kazanacağına inanan taraf. Ama Meral Hanım kazanamayacaklarını bilen taraf. Meral Hanım başarı şansının sıfır olduğunu, masadan kalktığı halde..



Masadan kalktınız, oturmayacaksınız efendim. Oturmasaydı bugün sonuç başka olacaktı.

"Sandıkta mağlup olmasına rağmen koltukta kalmaya devam eden demokrat dede"

Hiç sorumluluk almayan, istifa etmeyi aklından bile geçirmeyen bir kişi, sen iktidarı tek adam olmak ile suçluyorsun ama sen partinde tek adamsın. Kemal Bey'in sorunu şu cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiriyorsun ama sen partinde tek adamsın. Partinde bunun keyfini kullanıyorsun. Sandıkta mağlup olmasına rağmen koltukta kalmaya devam eden demokrat dede!

"Tayyip Bey daha kucaklayıcı konuştu bu seçimde"