Yavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yavuz Bahadıroğlu için Eyüpsultan Camii’nde cenaze öreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.

Birinci'nin vefatını dün gece saatlerinde oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.



Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bahadıroğlu için bugün Eyüpsultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

"KALEMİNDEN HİÇBİR ZAMAN SAPMA OLMADI"

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, burada Birinci'nin çocukları Mücahit Birinci ve Abdurrahman Şeref Birinci'ye taziyelerini iletti. Birinci'nin eşi Fatma ve kızı Ayşenur Birinci Taktak cenaze merasimini cami avlusundaki belediyeye ait engelli ve yaşlılar için tahsis edilen araçta takip etti.

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Birinci için helallik isteyip dua etti.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, "Gerçekten bir tarihçi, bir fikir, bir düşünce insanı olarak hakikaten Yavuz Bahadıroğlu, kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi ve hiçbir zaman da kaleminden herhangi bir sapma olmadı. Kalemini bu noktada tam sıratı müstakim üzere yaşadı ve yaşattı. Bugün de az önce Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi Hakk'a uğurluyoruz. Rabb'im yar, yardımcımız olsun inşallah. Bizim de geleceğimiz ve gideceğimiz yer yine burası. Ben ailesine ve tüm dava arkadaşlarına, dava arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. İnşallah imanla, Kur'an'la bu yolculuğu hepimize nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Cenaze namazının ardından Birinci'nin naaşı, Eyüp Sultan Camisi'ndeki hazireye defnedildi.

YAVUZ BAHADIROĞLU İÇİN ART ARDA TAZİYE MESAJLARI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bahadıroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla kaleme aldığı yazı ve kitapları ile pek çok kuşağa tarih bilinci aşılayıp okumayı sevdiren gazeteci-yazar ve tarihçi Niyazi Birinci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım paytı. Altun "Eserleri ve çalışmalarıyla tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziye mesajını Twitter hesabından paylaştı. Soylu paylaşımını, "Güleryüzü ve engin birikimiyle gönüllerde ve bu kubbede hoş bir sadâ bırakarak terk-i diyar eyleyen Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) Ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum.

Rabbim, mekanını cennet eylesin, başımız sağ olsun..." ifadeleriyle yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bir paylaşım yaparak, "Gençlik yıllarımızın önemli mütefekkirlerinden, eserleriyle gençliğin ufkunu açan değerli dava adamı Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını üzülerek öğrendim.Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Başımız sağolsun." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da taziye mesajını sosyal medya hesabından yayınlayanlar arasındaydı. Koca, "Yazdığı eserlerle gençlere tarihi sevdiren ve iz bırakan bir düşünce adamını daha ebediyete uğurladık. Niyazi Birinci’ye (Yavuz Bahadıroğlu) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleriyle başsağlığı diledi.

Yavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlandı VİDEO







