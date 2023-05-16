Yazar Güven Bayar seçim sonuçlarını beğenmedi: Ordululara hakaret etti Yazar Güven Bayar, Ordu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi açık ara farkla önde tamamlamasını hazmedemeyerek, "Beyin gelişimi için omega 3 içeriği zengin fındık işe yaramıyor galiba!" paylaşımında bulundu.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta geleceğini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,50 ile seçimi ilk turda bitirme fırsatını son anda kaçırdı.

YSK'dan yapılan açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı aktarıldı.

İlk turun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sırada çıkmasını hazmedemeyen bazı isimler oldu.

Sandıktan istediği sonuç çıkmayınca çirkinleşti

Bu isimlerden biri de yazar Güven Bayar oldu.

Erdoğan'ın Ordu'da seçimi açık ara farkla önde tamamlamasını hazmedemeyen Güven Bayar, Ordululara hakaret etti.

Ordu seçim sonuçlarını paylaşan Bayar, "Beyin gelişimi için omega 3 içeriği zengin fındık işe yaramıyor galiba!" sözleriyle Orduluları aşağılamaya çalıştı.