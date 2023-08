Yazar Mustafa Armağan'dan Büyük Taarruz'un bilinmeyenleri

ensonhaber.com

Bugün milli mücadelenin en önemli kilometre taşlarından biri olan Büyük Taarruz'un yıl dönümü.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Türkler, Anadolu'daki topraklarını bırakmadı.

Kurtuluş Savaşı, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferle sonuçlandı.

İlk emir Akdeniz'e oldu

Tüm dünya Türk ordusunun büyüklüğünü görürken, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

Zafer elde eden Türk ordusunun ilk hedefi, Mustafa Atatürk’ün emri ile ‘Akdeniz’ oldu.

Öyle ki, Atatürk tarafından erlere okunması adına 1 Eylül'de Dumlupınar'da bir bildiri yayınlandı.

Bildirideki o sözler tarihe geçerek hafızalara kazındı; "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!"

Yazar Mustafa Armağan'dan 'Büyük Taarruz'

Ardından İzmir’e kadar takip edilen Yunan ordularına büyük bir hezimet yaşatıldı.

Bir milletin kaderinin baştan yazıldığı şanlı zaferin ise çok fazla bilinmeyenleri bulunuyor.

Yazar Mustafa Armağan da 10 soruda bilinmeyenleri Ensonhaber.com'a anlattı.

İşte 10 soruda Büyük Taarruz...

1. “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözü ne anlama geliyor?

2. Bu emir hangi tarihte verilmiştir?

3. “İlk hedefiniz” diye emir verildiğine göre mantıken ikinci bir emir daha verilmesi gerekmez miydi?

4. Mustafa Kemal Paşa “çay partisi” düzenlerken aslında savaş hazırlığı yapıyordu gibi bir haber çıkmıştı o günkü gazetelerde. Olayın aslı nedir?

5. Büyük Taarruz’da zafer nasıl kazanıldı?

6. Taarruz tarihi kimin eseriydi?

7. Harekâtın asıl ismi neydi ve nasıl değişti?

8. Harekâtın cereyan şekli nasıldı?

9. Yunan ordusu gerçekten denize döküldü mü?

Plan, düşmana doğu ve güneyden çarparak kuzeye atmak ve İzmir’e kaçış yollarını kapamak için güney ve kuzeyden süvari birlikleriyle çekilme yollarını tutarak bir kıskaca alıp tamamen imha etmek üzerine kuruluydu. “Sad harekâtı” denilen kuşatma neredeyse başarılmıştı ama 2. Ordunun telgraf hattı bozuk olduğu için geç haber verilebildi, onlar da harekete geçmekte geç kalınca kıskaç iki yönde de tam kapatılamadığı için düşmanın İzmir’e çekilme yolu açık kaldı.



Bu yarıktan sızan 30 bin kişilik düşman kuvvetleri önlerindeki şehir ve kasabaları yaka yaka İzmir’e kadar yürüyebildi. (General Erikan bu taktik yanılgıları sert bir şekilde eleştiren nadir cesur yüreklerden biridir.)



Hatta bazı tümenler, rehine olarak binlerce Türkü yanlarına alıp Çeşme ve Urla’dan 18 Eylül'e kadar Yunan gemilerine binebilmişti. (İbrahim Erdal, Mübadele.) Bunların burada tutunabilmeleri ve rahatça Yunanistan’dan getirilen gemilere binebilmeleri, Yunanistan’dan getirilen taze kuvvetler sayesindeydi ki, toplamları 3 alaydı.



Yani “denize döktük” dediğimiz Yunanların 7 Eylül'de İzmir’e yeniden asker çıkardığını bize söylemezler. İşte bu birliklerin, Yunan askerlerinin Urla yarımadasından çekilmesine faydaları dokunmuştu. (Erikan, Kurtuluş.., s. 379.) Kuzeydeki 3. ve 10. Yunan tümenleri de Bandırma’ya doğru çekilip Kapıdağı yarımadasında bekleyen gemilere bir kaç alayını bindirebilmişti. Bursa’ya kaçan tümenler ise şehirde köprüleri havaya uçurmak vs. gibi bir miktar tahribat yaptıktan sonra Mudanya’ya doğru çekildi.



Gidebilenler gemilerle Yunanistan’a nakledildi, kalanlar ya öldürüldü veya esir edildi. Ancak Bursa civarındaki köylerde irtikap ettikleri şenaatin dokunaklı hikâyelerini Kapaklı köylerindeki ihtiyarlardan hala dinlemek mümkündür.



Öte yandan Yunanlar, Anadolu’dan kaçarken her nasılsa sürülerle koyun, keçi vs. yanında ele geçirdikleri Türkleri esir alarak beraberlerinde götürecek zamanı da bulmuştu. Esirler hem Yunan ordusuna çalışarak hizmet edecek, hem de ileride esir değişme sırasında işe yarayacaktı; tabii bir yandan da Batı Anadolu’daki nüfus dengesini Rumların lehine değiştirmeyi umuyorlardı.



Yunan palikaryaları 10 gün süren çekilme sırasında Afyon, Uşak, Eskişehir, Alaşehir, Aydın, Turgutlu, Salihli ve Manisa’yı (burada 14 bin evden ancak 1.400’ü kurtulabilmişti) yakıyor, özellikle tarihî eserler ve camilere zarar vermeye özen gösteriyorlardı (Tansel, Mondros’tan..., s. 172-173). 13’ünde başlayan ve Hıristiyan mahallelerini yakan İzmir yangını ise apayrı bir dâvadır. Vakti gelince onu da yazarız.