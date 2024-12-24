Yemen'den İsral'e füze saldırısı: Gazze’ye yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız

AA

Yemen'deki İran destekli Husiler İsrail’e yönelik son füze saldırısını doğruladı.

"GAZZE'YE SALDIRILAR SON BULANA KADAR DURMAYACAĞIZ"

Husilerin Siyasi Büro Üyesi Hezam Al-Asad, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada saldırının başarıya ulaştığını iddia ederek, “Hedef vurulduktan sonra sirenlerin çalması anlamsızdır” ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve politikalarını eleştiren Al-Asad, “Netanyahu, yeni bir Orta Doğu hayalinin kendisine ve temsil ettiği yapıya yük olmaktan başka bir işe yaramadığını öğrenecek” dedi. İsrail’i hedef almayı sürdüreceklerini vurgulayan Al-Asad, “Gazze halkına yönelik saldırılar son bulana dek durmayacağız” ifadelerini kullandı.

YEMEN'DEN İSRAİL'E FÜZE

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıklamıştı. Füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti.