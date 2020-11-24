Yeni ABD Başkanı Joe Biden kabinesini oluşturmaya başladı

Başkanlığı resmi olarak tanınan Joe Biden, kabinesinde önemli pozisyonlarda yer alacak isimleri bir bir açıklıyor.

Başkanlık görevini Ocak 2021'de Trump’tan devralmaya hazırlanan Joe Biden, kabinesinde yer alacak isimleri açıklamaya başladı.

Dün açıklanan bilgilere göre Dışişleri Bakanlığına getirdiği isim olan Antony Blinken’ın ardından Biden, Twitter’dan yaptığı paylaşımda altı kabine üyesinin ismini açıkladı.

"AMERİKAN LİDERLİĞİNİ YENİDEN KURMANIN ZAMANI GELDİ"

Attığı tweette,“Milli güvenlik ve dış politika ekibimin ilk üyelerini açıklıyorum. Dünya üzerinde başka hiçbir ulusun tek başına karşılaşamayacağı kadar önemli olan zorlukların üstesinden gelmek için bir araya gelecekler. Amerikan liderliğini yeniden kurmanın zamanı geldi. Bu grubun, bunu yapacağına güveniyorum.” ifadelerini kullanan Biden, yeni kabine üyelerine olan güveninin sonsuz olduğunu söyledi.

İŞTE YENİ KABİNE

Kabinede yer alacak isimler şöyle:

Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines,

İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas

İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry