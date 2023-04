Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeni Altay' tankını TSK'ya teslim etti

ensonhaber.com

Türkiye'nin yeni gurur eserlerinden birisi olan Altay tankı bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor.

Altay tankı ilk üretilen prototipin üzerinden geçen süre zarfında, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi.

Yurt dışından temininde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilerek, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırıldı.

TSK'nın son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank "Yeni Altay" adıyla yeniden tanımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye'de 'Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

"Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayii olarak belirledik" diyen Erdoğan, konuşmasında "Diğer savunma projeleri gibi pek çok zorlukla karşılaştık. Projemiz engellenmeye çalışıldı. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen pes etmedik. Daha iyisini için canla başla çalıştık. Yerli ve milli alt sistemler tasarladılar. Birçok yeni sistemi tankımıza entegre ettiler. Ortaya yeni Altay çıktı. Ordumuz tarafında testleri tamamlandıktan hemen sonra seri üretime başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teslim töreninde yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Savunma Sanayinde geliştirilen her ürünün yanından çok ciddi bir emek ve sabır vardı. Büyük takdir toplayan SİHA'larımız, tanklarımız böyle ortaya çıktı. Burada işe paradigmayı değiştirmeye başladık. 20 yıl önce tabanca üretemiyorduk. Şimdi ne oldu tabancanın daniskasını üretiyoruz.. Mesele inanmak, azmetmek. Erbakan hocanın her zaman bir lafı vardır Mesele inanacaksın, sonra neticesini alacaksın. Bütün bunların envai çeşidini özel sektörde de, devlet olarak da üretir hale geldik. Bize her zaman 'yapamayız' diyenlere inat en iyisi yaparak yola koyulduk. Hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.