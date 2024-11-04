Yeni anket yayınlandı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Haber Merkezi

CHP içerisinde, bir sonraki Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar şimdiden başladı.

Bir tarafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, diğer tarafta ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu...

Hal böyle olunca Asal Araştırma, ekim ayında 2 bin kişiyle görüşerek bir anket yaptı.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMALI?

Anket katılımcılarına, "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" sorusu soruldu.

Tüm seçmenler özelinde en yüksek oyu alan tercih, 'Fikrim yok - cevap yok' oldu.

MANSUR YAVAŞ İLK ADAY OLDU

En çok oyu alan aday ise yüzde 28,8 ile Mansur Yavaş oldu.

Yavaş'ın ardından yüzde 19,5'le Ekrem İmamoğlu ikinci sırayı aldı.

Yüzde 7'lik kesim ise Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oranı ise yüzde 3'te kalırken, diğer seçeneği yüzde 6,6'da kaldı.

CHP'Lİ SEÇMEN DE YAVAŞ DEDİ

CHP'li seçmenler özelinde yapılan araştırmada ise Mansur Yavaş, yüzde 32,3'le ilk sırada yer aldı.

Yavaş'ın ardından ise yüzde 29'la Ekrem İmamoğlu geldi.

Özgür Özel yüzde 12,4'te kalırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 5,2'lik oy oranına sahip oldu.

Son olarak diğer yüzde 5 olurken, 'Fikrim yok - cevap yok' diyenlerin oranı yüzde 16,1'le ölçüldü.