Yeni asgari ücret belli oldu! CHP'de ilk yorum geldi CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 2024 yılı için tespit edilen asgari ücrete ilişkin "Maalesef beklentileri karşılamamıştır" dedi.

ANKA

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı son toplantıda belli oldu.

Buna göre, asgari ücret 11 bin 402 liradan yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıktı.

2024 yılı için tespit edilen asgari ücrete CHP'den ilk yorum CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'den geldi.

Beklentilerin karşılanmadığını belirten Karatepe, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehirlerde ortalama ev kirası düzeyinde"

Bugün açıklanan 17 bin 2 TL’lik tutar büyükşehirlerde ortalama ev kirası düzeyindedir. Türk-İş'in hesaplamasına göre, Kasım ayında açlık sınırı 14 bin 25 TL'ye, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 18 bin 239 TL'ye yükselmiş durumda.



Görüldüğü gibi bugün açıklanan asgari ücreti esas aldığımızda, eğer ailede üç asgari ücret elde eden çalışan yok ise o hane yoksuldur. Bu işsizlik ortamında da bir evden 3 kişinin çalıştığını düşünmekte hayaldir. Açıklanan bu tutar milyonlarca emekçiyi açlığa ve sefalete mahkûm ettiği görülmelidir.

"Yılın ikinci yarısında yeniden bir ücret belirlenmesini sağlamalıyız"

Emeğin mili gelirden aldığı pay TÜİK verilerine göre de sürekli azalmaktadır. Bugün açıklanan 17 bin 2 TL’lik asgari ücret maalesef beklentileri karşılamamıştır. Bugün açıklanan asgari ücret ancak TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyonu bir süreliğine telafi edecek bir düzeydedir.



2024 yılının ilk yarısında ortaya çıkması beklenen yüksek enflasyonu dikkate aldığımızda, bugün yapılan artışın etkisinin hızla ortadan kalkacağı görülmektedir. Bu nedenle iktidarın asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi konusundaki ısrarına karşı çıkıp, yılın ikinci yarısında yeniden bir ücret belirlenmesini sağlamalıyız.

"CHP olarak tavrımız nettir"