Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2023 yılı asgari ücretin işverene maliyet miktarı

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2023 yılı asgari ücretin işverene maliyet miktarı

Yeni asgari ücretin belirlenmesinden sonra "Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?" sorusu merak ediliyor. İşte yeni asgari ücretin işverene maliyet miktarı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yeni asgari ücreti duyurdu. Asgari ücret 2023 yılı Ocak ayından itibaren yüzde 54,66 artışla net 8 bin 506 TL oldu. Brüt asgari ücret ise 10 bin 8 lira olmuş oldu. Peki 2023 yılı asgari ücretinin işverene maliyeti ne kadar oldu?

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar oldu?

Bu senede asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılarak işverenlerin üzerindeki yükün hafifletilmesi sağlanmıştı. Yeni senede yine geçerli olacak asgari ücretin oranı 8 bin 506 TL olarak açıklandı.

Asgari Ücretin işverene maliyeti hesaplanırken SGK primi işveren payı, İşveren İşsizlik Sigorta primi, toplam maliyet ile birlikte 12.250 TL oluyor. Eğer SGK’ya gününde ödeme yapılıyorsa bu defa %5 indirim ile berabber yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11.750 TL olmuş olacak.

Ayrıca net asgari ücret hesaplaması yapılırken asgari ücret, SGK primi, işsizlik sigorta primi ve kesintiler toplamı dikkate alınmamakta. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken de bu defa asgari ücret, SGK primi yani işveren payı, işveren işsizlik sigorta primi göz önüne alınmakta.