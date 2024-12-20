Yeni Asya Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’e tahliye

İHA

İstanbul’da 21 Ekim 2024’de sosyal medyadan Fethullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fethullah Gülen’e rahmet dileyen ve sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak örgütün propagandasını yaptığı iddia edilen Yeni Asya Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün yargılanmasına başlandı.

İstanbul 28.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Kazım Güleçyüz ve Ömer Demir, sanık avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Rasih Yılmaz da mahkemeye katıldı.

"DÜŞMANIMIZ BİLE OLSA ÖLEN KİŞİNİN DAVASI DÜŞER"

Duruşmada savunma yapan sanık Güleçyüz, söz konusu paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını kabul ettiğini söyleyerek şunları ifade etti:

Yaptığım paylaşım terör örgütü propagandası değil, ölen kişi için rahmet dilemektir. Düşmanımız bile olsa kişi en ağır suçlamalarla mahkum edilmiş olsa dahi ölen kişinin davası düşer, dosyaları kapatılır. Baş sağlığı dilemek cezalandırmayı gerektirecek bir husus olmamalıdır. Süreç boyunca Fethullah Gülen’e ciddi eleştirilerimi basın yoluyla dile getirmiştim. Her zaman hukuktan yana tavır sergiledik, son dönemde normalleşme ve barış sürecinden bahsedilirken bir taziye mesajından dolayı cezalandırılmam talep edilmesi hukuka aykırıdır. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Alınan savunmaların ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

2 SANIĞA TAHLİYE

Ara kararını açıklaya mahkeme, sanıklar Kazım Güleçyüz ve Ömer Demir’in tutuklu kaldıkları süre ve delillerin yeterince toplanmış bulunması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

Sanık Emrullah Altug’un ise tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Emrullah Altug, Kazım Güleçyüz, Ömer Demir ve Rasih Yılmaz ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinde yapılan inceleme sonucu terör örgütü propagandası oluşturacak tarzda yayın yaptıkları, görüntü ve yazılar paylaştıklarını tespit edildiği, sözde taziye adı altında paylaşımlar yaparak FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösterir nitelikte faaliyette bulundukları kaydedildi.

İddianamede 4 şüphelinin ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.