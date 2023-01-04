YENİ EVİM KAMPANYASI! Orta gelir konut başvurusu başladı mı? Şartlar açıklandı...

Orta gelir grubunu ev sahibi yapacak konut kampanyasının detayları belli oldu. Peki TOKİ orta gelirliye konut başvurusu başladı mı? Şartları nelerdir? Nasıl ve nereden başvurulur? İşte ayrıntılar...

Dar gelirli vatandaşlara tanınan konut imkanının ardından orta gelir grubu için de harekete geçildi.

"Yeni Evim Kampanyası" olarak duyurulan konut projesinde çalışmalar tamamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kampanyaya ilişkin detayları duyurdu.

İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla ve birçok il için düşük faizli kredi imkanı, geniş sayıda taksit ve ödeme kolaylığı sağlanacak.

Peki orta gelirliye konut başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak? Orta gelirli konut kampanyası şartları nelerdir? İŞTE TÜM DETAYLAR...

Orta gelir konut kampanyası süreci

Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar.

Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar.

Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.

Vatandaşımız ülkemizin her yerinden bitmiş konutlardan alabilecek.

Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek.

Orta gelir grubu konutları hangi illerde yapılacak?

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Orta gelir grubu konut fiyatları

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL’dir.

Orta Gelir konut kampanyası başvuru şartları neler?

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

Başvuru tarihi

16 Ocak itibariyle açılacak olan web sitesinde, vatandaşımız, “Yeni Evim Kampanyamıza” dair tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilecekler.