Yeni haftada termometreler düşecek: Ülke genelinde yağış bekleniyor

Türkiye yeni haftada serinleyecek...

Kavurucu sıcakların ve kurak geçen yaz aylarının ardından baharın gelişiyle ülke genelinde yağışlı günler bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, 5-19 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde sıcaklıklarda düşüş görülecek.

Kuzey bölgelerde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültüsü beklenirken güneyde ise sıcaklıklar etkisini sürdürecek.

BAHARLA BİRLİKTE YAĞIŞ DA GELİYOR

Pazartesi günü kuzey kesimler parçalı ve çok bulutlu geçecek, Çankırı, Trabzon, Rize, Kırklareli ve Artvin kıyıları yerel gök gürültülü sağanak yağış alacak.

Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara'da ortalama 22-28 derece, Karadeniz'de 20-25 derece, İç Anadolu'da 23-29 derece aralığında olacak.

TERMOMETRELER DÜŞECEK

Salı Trakya ve doğu Marmara'da (Kırklareli kıyıları) sağanaklar devam ederken, hava parçalı az bulutlu; Ege ve Akdeniz'de 25-32 derece, Doğu Anadolu'da 18-26 derece gibi serin değerler öngörülüyor.

Yağış ihtimali kuzeyde yüzde 30-50 civarında olması bekleniyor.

YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Çarşamba ve Perşembe günleri Trabzon-Rize hattında yağışlar yerini yer yer bulutlu havaya bırakacak.

Güneydoğu Anadolu'da 28-35 derece ile sıcak kalırken, genel sıcaklık düşüşü 2-3 dereceyi bulacak.

'ŞEMSİYELERİNİZİ HAZIRLAYIN'

Cuma ise parçalı bulutlu havada iç ve doğu bölgeler 24-28 derece ortalamasıyla serin bir hafta sonu habercisi.

MGM verilerine dayalı bu tahminler, sonbahar geçişini işaret ederken, vatandaşların özellikle kuzeyde şemsiye ve hafif giysilere hazırlıklı olmasını öneriyor.

HAVA DURUMU TAHMİN HARİTALARI

14 Eylül Pazar günü:

15 Eylül Pazartesi günü:

16 Eylül Salı günü:

17 Eylül Çarşamba günü:

18 Eylül Perşembe günü: