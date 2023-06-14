Yeni Kabine ikinci kez toplanıyor! Gündemde bayram ikramiyesi de var... Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ikinci toplantısında önemli gündem maddelerini masaya yatıracak. Bakanlar Kurulu'nun ikinci toplantısında ana gündem ekonomi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Kısa sürede belirlenen kabinenin mesaisi hızlı başladı.

Yeni Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını 6 Haziran'da gerçekleştirirken bugün ikinci kez saat 14.00'te Beştepe'de toplanacak.

Kısa sürede ikinci defa toplanacak kabinenin gündeminde yoğun konular var.

Kabinenin ana gündemi ekonomi ve asgari ücrete yapılacak ara zam.

Ana gündem ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kabineyi bilgilendirecek.

Enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar gündemde olacak.

Toplantıda tespit komisyonunun ilk toplantısının yansımaları masaya gelecek.

Yüksek enflasyondan kaynaklanan refah kaybının önlenmesi için asgari ücrete yapılacak zam oranı, zammın istihdama etkisi ele alınacak.

30 Haziran'da süresi dolacak olan asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek.

Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak.

Fahiş fiyatlar masaya yatırılacak

Fahiş fiyatlarla mücadele de kabine üyelerinin masasında. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakende ve otomotiv sektörüne yönelik denetimler hakkında bilgi verecek.

Deprem konutları

Deprem bölgesi konutların inşası devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu süreci hızlandıracak formül arayışı da Kabine'nin gündeminde.

Ayrıca bölgedeki konteyner kentlerin durumu ve depremzedelerin ihtiyaçlarına da parantez açılacak.

Gençler için vergisiz telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konular da kabinede ele alınacak.

Üçlü mekanizma kararları

Terörle mücadele ve dış politika da gündemde olacak. Cumhurbaşkanı'nın KKTC ve Azerbaycan'a yaptığı ilk ziyaretlerin yansımaları değerlendirilecek.

Bu arada, İsveç-Finlandiya-Türkiye daimi ortak mekanizmasının üçüncü toplantısının sonuçları ve Litvanya'daki NATO zirvesinde gündeme gelecek olan İsveç'in üyelik başvurusu, kabinede mercek altına alınacak.