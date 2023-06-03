Yeni kabinenin en genç ve en yaşlı üyeleri 67. Hükümet'in kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kabinenin en genç üyesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır olurken en yaşlısı ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu.

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Merakla beklenen yeni kabine belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi Çankaya Köşkü'nde açıkladı.

Yeni kabine açıklandıktan sonra ise bakanların yaşları ve doğum tarihleri merak konusu oldu.

Kabinenin en genç ve en yaşlı üyeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 67. Hükümet'in en genç ismi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en yaşlısı ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu.

39 yaşındaki Mehmet Fatih Kacır'ı, 41 yaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile 48 yaşındaki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar takip etti.

Kabinenin en yaşlı bakanı ise 69 yaşındaki Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu.

Yaş ortalaması 54 oldu

67. Hükümet'in yaş ortalaması ise 54 olarak belirlendi.

İşte kabine üyelerinin doğum tarihler ve yaşları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - 1967 doğumlu 56 yaşında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - 1971 doğumlu 52 yaşında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - 1982 doğumlu 41 yaşında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - 1966 doğumlu 57 yaşında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - 1957 doğumlu 66 yaşında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Ankara 1968 doğumlu 55 yaşında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - 1975 doğumlu 48 yaşında

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak - 1966 doğumlu 57 yaşında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - 1967 doğumlu 56 yaşında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - 1968 doğumlu 55 yaşında

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - 1968 doğumlu 55 yaşında

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - 1970 doğumlu 53 yaşında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - 1954 doğumlu 69 yaşında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - 1965 doğumlu 58 yaşında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - 1984 doğumlu 39 yaşında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - 1969 doğumlu 54 yaşında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat - 1963 doğumlu 50 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu - 1966 doğumlu 57 yaşında