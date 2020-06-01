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    Yeni nikah tarihi için başvurular başladı

    Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı durdurulan nikah tarihi başvuruları da yeniden start aldı.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 11:21
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    Yeni nikah tarihi için başvurular başladı

    Koronavirüs nedeniyle birçok program ve organizasyon ertelenmiş ya da iptal edilmişti.

    Salgından etkilenenler arasında yeni evlenecek çiftler de vardı.

    Alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren Nikah Memurluğu, evlilik beyannamesi almaya başladı.

     

    Tedbirler gereği nikah kıyacak çift, yanlarında sadece 2 şahit bulunduracak.

    TÖRENSİZ NİKAH BAŞVURUSU KABUL EDİLİYOR

    Evlenmek isteyen çiftler, koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah günü için nikah dailerine bireysel başvuru yapabilecek.

    Ayrıca teyit edilen nikah saatleri telefonla aranarak değiştirilebilecek. Ayrıca nikah tarihi için çiftler, yeni tarih talep edebilecekler.

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