Yeni normalde ilk uçuş bugün gerçekleşecek

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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde, "Toplu taşıma araçlarından her önlemi aldık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sona eren seyahat kısıtlamaları ve koronavirüs sonrası yeni döneme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"TEDBİRLER HER AŞAMADA DEVAM EDECEK"

"Vatandaşlarımız seyahat ederken içi rahat olsun. Tedbirlerimiz seyahatin her aşamasını kapsayacak şekilde uygulanacak.

Havalimanlarına girişten varış noktasındaki çıkışa kadar tüm aşamalarda izolasyon odaklı yeni bir döneme geçiyoruz.

Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor."