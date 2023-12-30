Yeni yıl için Kartalkaya doldu taştı! Otellerdeki yiyecek-içeceklerin ücreti dudak uçuklattı Türkiye'nin gözde kış merkezleri arasında yer alan Kartalkaya’da yeni yıl için yapılan hazırlıklar kapsamında otel müşterileri bir şişe suya 250 TL, bir bardak çaya 200, küçük ayrana 180 ve bazı alkollü içkilere ise 40 bin TL ödeyecek.

DHA

Yeni yıl için tatil rezervasyonları arttı.

Dün yollara düşen vatandaşlar 3 günlük tatili fırsat bilerek yurdun dört bir yanına akın etti.

En çok ilgi gören ise kış turizminin gözde kayak merkezleri oldu.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’yı tercih eden kayak tutkunları otelleri doldurdu.

Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

Yapay kar sistemlerinin bulunduğu otellerin pistlerinde kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı.

Yılbaşı gecesinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle pistleri açık olan otellerin rezervasyonlarında doluluk oranları yüzde 80’e ulaştı.

Son gün gelen tatilcilerle birlikte otellerin tamamen dolacağı öngörülüyor.

Bir bardak çay 200 TL

Kayak merkezinde bulunan lüks bir otelin müşterilerine sunduğu yiyecek-içecek fiyatlarının yüksekliği de dikkat çekti.

Kayak merkezindeki lüks otelde müşterilere bir şişe su 250, bir bardak çay 200, küçük ayran 180, tost 450 ve bazı alkollü içkiler ise 40-50 bin TL’yi bulan fiyatlarla satılıyor.

Gecelik konaklama bedeli 10 bin TL'ye kadar çıkıyor

Bölgedeki otellerde fiyat aralığı belirlenen standartlara göre değişkenlik gösteriyor.

Kimi otellerde düzenlenen eğlenceler, fiyatta belirleyici oluyor.

Kişi başı gecelik fiyatlar yaklaşık 4 bin liradan başlıyor. Otellerin kendi bünyesinde bulunan pistler ve çeşitli etkinliklerle bu ücretleri artırıyor.

10 bin liraya kadar ulaşan konaklama ücretlerine skipass, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar eklenmiyor.

Kayak ekipmanlarının kirası günlük olarak 600 liradan başlarken, kıyafetler alt üst takım olmak üzere günlük 400 lira.

Dağ evinde 3 günlük konaklama 900 bin TL

Kartalkaya’da bulunan bir otelin yanında bulunan geceliği 300 bin TL olan 2 lüks dağ evi de yılbaşı için kiralandı.

Yılbaşı programı kapsamında en az üç gece konaklama zorunluluğu bulunan lüks dağ evinde konaklayacak olanlar 900 bin TL ödeyecek. Kayak merkezindeki lüks otele bazı misafirler ise helikopter ile geldi.

"Doluluk oranlarımız çok iyi"

Kayak merkezinde bulunan sektör temsilcisi Yusuf Avcı, otele ait tüm pistlerin açık olduğunu belirterek, “Kar kalitesi çok iyi. Yılbaşı gecesi için doluluk oranlarımız da çok iyi. Pistlerimizde yaklaşık bir metre kar var. Son yılların en güzel yılbaşı gecesini geçireceğiz. Hem kar güzel hem hava güzel. İki otelimizde de yılbaşı gecesi eğlencemiz var. Otellerimiz dolu ama kayakseverleri günü birlik bile olsa Kartalkaya’ya bekliyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)