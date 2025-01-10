'Yeni Yol' grubunun Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı oldu

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Siyaset koridorları hareketli...

Geçtiğimiz yıl CHP listelerinden seçime giren küçük partilerde yaprak dökümü sürüyor.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP listelerden 38 adet kontenjan verdiği partilerde ya istifa haberleri ya da iç çekişmelerle gündemde.

YENİ YOL GRUBU KURULDU

TBMM'de gruplarının düşmemesi için bir çatı altında birleşme kararı alan Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, "Yeni Yol" adı altında Meclis grubu kurdu.

Üç parti, adı Yeni Yol olarak belirlenen siyasi partinin kuruluşu, dilekçenin İçişleri Bakanlığı’na saat 16.00’da teslim edilmesiyle resmiyet kazandı.

YENİ YOL'UN GENEL BAŞKANI DA BELLİ OLDU

Saadet, DEVA ve Gelecek partileri, Yeni Yol'un Genel Başkanlığı için geçmişte baro başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi üyeliği yapan Celal Mümtaz Akıncı'nı seçti.

CELAL MÜMTAZ AKINCI KİMDİR?

Afyonkarahisar'da 10 yıla yakın baro başkanlığı yapan Akıncı, 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi.

12 yıla yakın bir süre AYM üyeliği yapan Akıncı, ardından Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi.

DEVA PARTİSİ'NE KATILDI

Akıncı, 2022 yılında görevinden emekli oldu ve DEVA Partisi'ne katıldı.

Akıncı, 12 Ekim 2024 tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongre'de DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

MADIMAK KATLİAMI SANIKLARININ AVUKATLIĞINI YAPTI

Celal Mümtaz Akıncı, 35 aydının katledildiği Madımak Katliamı'na ilişkin davada sanıkların savunmasını yapan avukatlardan biri olarak hatırlanıyor.

SAADET - GELECEK GRUBUNUN DÜŞÜŞÜ

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı'nın partisinden istifa ederek AKP'ye geçmesiyle Gelecek - Saadet grubu düşmüştü.

DEVA Partisi'nden Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya'nın Saadet Partisi'ne geçmeleriyle grup yeniden kuruldu.