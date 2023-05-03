Yeni Zigana Tüneli hizmete hazır Yeni Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlanacak.

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Türkiye adına mühendislik harikası önemli bir proje daha hayalden gerçeğe dönüştü.

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin açılışına saatler kaldı.

Zigana Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle bugün vatandaşların hizmetine girecek.

Tünelle birlikte, yaklaşık 1,5 buçuk saat süren Gümüşhane-Trabzon arası 30 dakikaya düşecek.

Trabzon Limanı Orta Anadolu'ya bağlandı

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkiiyle Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında toplam 44 kilometre uzunluğundaki birbirine bağlanan 33 tünel, hem lojistik olarak Trabzon Limanı’nı Orta Anadolu’ya bağlayacak hem de Türkiye’nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde yer alacak.

Özellikle yağışlı, karlı ve buzlu havalarda sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajlar ve rampalar tünel sayesinde daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak.

Yıllık tasarruf 272 milyon lira

Zigana Tüneli zamandan 92 milyon lira, akaryakıttan 180 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 272 milyon lira tasarruf sağlayacak. Ayrıca karbon emisyon salınımını da yıllık 21 bin ton azaltarak yörenin eşsiz doğası korunacak.