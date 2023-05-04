Yeni Zigana Tüneli'ni deneyimleyen vatandaşlar o anları ölümsüzleştirdi Dünyanın en uzun 3. tüneli olma özelliğini taşıyan Yeni Zigana Tüneli dün hizmete alınmasının ardından vatandaşlar, deneyimlemek için yollara düştü. Sürücüler, "Tünel yokken 5 saatlik yoldu burası. Dağın çilesi bitti" dedi.

İHA

Her alanda hayata geçirilen dev projeler yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda dün yeni bir proje daha vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mühendislik harikası olan dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Zigana Tüneli, hayalden gerçeğe dönüştü.

Tünelin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Yeni Zigana Tüneli deneyimlendi

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Orta Doğu ve İran’a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki yeni Zigana Tüneli'ni merak eden vatandaşlar, bugün yollara düştü.

Çevre illerden de gelenler tünelden geçerek deneyimledi. Bazı vatandaşlar da tünel önünde durarak hatıra fotoğrafı çekti.

"Tünel yokken 5 saatlik yoldu burası"

Araklı’dan Zigana Tüneli'ni kullanmak için gelen Şükrü Ateş, şu ifadeleri kullandı:

Araklı’dan sırf Zigana Tüneli'ni kullanmak ve ziyaret etmek için geldik. Açıldığı gün zamanımız yoktu gelemedik, bugün zamanımız olur olmaz geldik geçtik, şimdi de dönüyoruz. Çok güzel harika. eskiden Zigana’yı bir günde dolanıyorduk Torul’a iniyorduk. Şimdi Araklı’dan buraya 1 saatte geldik. Tünel yokken 5 saatlik yoldu burası. Dağın çilesi bitti.

"Bayağı bir rahat olacak bizim için"

Bayburt’tan Trabzon’a giden ve Zigana Tüneli'ni ilk kez kullanacak olan Fethi Karadağ, şöyle konuştu: