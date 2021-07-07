Yeniden fırladı! Altın fiyatları 7 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Hafta başından beri düşüşe geçen altın fiyatlarında bugün artış yaşanıyor. Yatırımcıların gözü kulağı son dakika altın rakamlarında... Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Piyasaları ve yatırımcıları etkileyen sarı metaldeki anlık fiyat değişimleri, yakından takip ediliyor.

Haftaya 500 liranın altında başlayan gram altın, 7 Temmuz Çarşamba günü 502 liradan işlem görürken, çeyrek ise 826 liraya yükseldi.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. Bu yükseliş yatırımcısını sevindirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.

Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..

7 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.806,07

Altın ONS satış: 1.806,31

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış: 502,90

Gram altın satış: 502,92

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış: 813,00

Çeyrek altın satış: 826,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.249,00

Cumhuriyet altını satış: 3.292,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.628,00

Yarım altın satış: 1.654,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.281,47

Tam altın satış: 3.224,95

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 456,53

22 Ayar bilezik alış: 458,61