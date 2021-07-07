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- Yeniden fırladı! Altın fiyatları 7 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Yeniden fırladı! Altın fiyatları 7 Temmuz 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 10:57
Piyasaları ve yatırımcıları etkileyen sarı metaldeki anlık fiyat değişimleri, yakından takip ediliyor.
Haftaya 500 liranın altında başlayan gram altın, 7 Temmuz Çarşamba günü 502 liradan işlem görürken, çeyrek ise 826 liraya yükseldi.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını da gram altına paralel hareket ediyor. Bu yükseliş yatırımcısını sevindirirken, "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları da araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları..
7 TEMMUZ 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.806,07
Altın ONS satış: 1.806,31
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış: 502,90
Gram altın satış: 502,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış: 813,00
Çeyrek altın satış: 826,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.249,00
Cumhuriyet altını satış: 3.292,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.628,00
Yarım altın satış: 1.654,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.281,47
Tam altın satış: 3.224,95
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 456,53
22 Ayar bilezik alış: 458,61