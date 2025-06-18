Yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi anahtar teslimi yarın

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremlerin ardından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi ve Ebrar Sitesi'nin görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın Kahramanmaraş'ta "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni", Azerbaycan hükümeti ve TOKİ iş birliğiyle inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde yarın düzenlenecek.

TÖRENE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANLARI KATILACAK

"Birlikte Güçlü Yarınlara" temalı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılacak.

"ZOR DÜNLERDEN MUTLU BUGÜNLERE VE BİRLİKTE GÜÇLÜ YARINLARA"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Zor dünlerden mutlu bugünlere ve birlikte güçlü yarınlara. Bu hikayenin adı Kahramanmaraş." ifadesini kullandı.