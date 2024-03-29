Yeniden Refah Partisi, Konya'da beklediği ilgiyi bulamadı

Türkiye, pazar günü sandık başına gidiyor.
Seçim çalışmaları son sürat devam ederken Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın içinde yer almayarak kendi adaylarını çıkardı.
Alınan bu karar, Yeniden Refah Partisi'nin bazı önemli isimlerini kaybetmesine neden oldu.
Konya'da umduğunu bulamadı
Yaşananların ardından seçim çalışmaları için Konya'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hayal kırıklığına uğradı.
Cuma namazı sonrası Konyalılara seslenmek isteyen Erbakan, mitingde umduğu katılımı bulamadı.
Meydanın yarısını bile dolduramadı
Fatih Erbakan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Köseoğlu’nun seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada çekilen fotoğraflarda, meydanın yarısını bile doldurulamadığı görüldü.
Yeniden Refah Partisi'nin Konya mitingindeki katılımın azlığı böyle görüntülendi.
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