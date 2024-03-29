Yeniden Refah Partisi, Konya'da beklediği ilgiyi bulamadı Seçim çalışması için Konya'ya gelen Fatih Erbakan, beklediği ilgiyi göremedi. Yeniden Refah Partisi’nin Konya mitinginde meydan boş kaldı.

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Türkiye, pazar günü sandık başına gidiyor.

Seçim çalışmaları son sürat devam ederken Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'nın içinde yer almayarak kendi adaylarını çıkardı.

Alınan bu karar, Yeniden Refah Partisi'nin bazı önemli isimlerini kaybetmesine neden oldu.

Konya'da umduğunu bulamadı

Yaşananların ardından seçim çalışmaları için Konya'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hayal kırıklığına uğradı.

Cuma namazı sonrası Konyalılara seslenmek isteyen Erbakan, mitingde umduğu katılımı bulamadı.

Meydanın yarısını bile dolduramadı

Fatih Erbakan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Köseoğlu’nun seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada çekilen fotoğraflarda, meydanın yarısını bile doldurulamadığı görüldü.

Yeniden Refah Partisi'nin Konya mitingindeki katılımın azlığı böyle görüntülendi.