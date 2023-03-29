Yeniden Refah Partisi'nden Temel Karamollaoğlu’na: Böyle Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na Temel Karamollaoğlu çağrısında bulundu. Altınöz, "Cumhurbaşkanı yardımcısı falan yapmayın sakın" dedi.

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Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı.

İlk olarak 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere tek başına gireceğini duyuran Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmişti.

Ardından kararından vazgeçerek seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceğini duyurdu.

Erbakan, ittifaka katılmalarına ilişkin, "Karşı blokta sol, komünist, sosyalist, ateist fraksiyonların bir araya gelmesi, FETÖ ve PKK unsurlarının destek olduğunu görmemizin etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

"Fatih'in bir tecrübesi yok"

Bu sözler, 6’lı masanın üyesi olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na, KRT TV’de katıldığı programda hatırlatıldı.

Bunun üzerine parti lideri şu sözlerle yanıt verdi:

Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz. Biraz insaf et. Fatih'in bir tecrübesi yok. Cahilliğe bakın. Erbakan Hoca ilk koalisyonu SHP ile kurdu. Ne oldu da 2 gün içerisinde birdenbire değişti. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çamur atmak haddine değil. Terbiyesini kuşanması lazım. Niye babasının kurduğu partiyi terk etti? Adına Yeniden Refah dedi. Yeniden Refah ismini alamaz normalde. Neden aldı? Cumhurbaşkanı ona o toleransı gösterdi. Bu kadar üçkağıtçılık olacak siz kendinizi korumaya çalışacaksınız. Bu gerçekçi olmaz.

Sözlerine karşılık geldi

Açıklamaların ardından Yeniden Refah Partisi cephesinden tepki geldi.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Ankara Masası Gündem Özel programında gazeteci Gürkan Zengin'in konuğu oldu.

Mehmet Altınöz Karamollaoğlu'na, CHP'lilerin kendi yüzüne sık sık vurduğu Madımak olayını hatırlatarak yanıt verdi.

"Cumhurbaşkanı yardımcısı falan yapmayın sakın"

Fatih Erbakan'a yönelik sözlerine tepki göstererek Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrıda bulunan Altınöz, şu ifadeleri kullandı:

Temel Karamollaoğlu bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söylüyor. Böyle Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da buradan sesleniyoruz, böyle bir insanı Cumhurbaşkanı yardımcısı falan yapmaya sakın kalkmayın. 45 yıl Erbakan Hocamızla çalıştım diyor. Biz Temel Bey'i biliyoruz. CHP’liler Madımak katili diyorlardı. Ne oldu şimdi? Can ciğer kuzu sarması oldunuz. Menfaatiniz öyle olunca bunları söylüyorsunuz.

"Bu şekilde konuşması hiç yakışmamış"

Altınöz sözlerine şöyle devam etti: