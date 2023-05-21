Yeniden sallandı! Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Asrın felaketinden önemli ölçüde etkilenen kentte, saat 15.46'da derinliği 6.6 kilometre olan bir deprem daha meydana geldi.

ensonhaber.com Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor. Yaşanan zorlu süreçte, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar hızlıca sarıldı. Enkaza dönen kentler bu süreçte yeniden ayaklandırıldı. Öte yandan bölgede yaşamlarını sürdüren vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılandı. 11 ilde hissedilir düzeyde artçılar ise devam ediyor. Adana bir kez daha sallandı Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu. Bu kez depremin merkezi, afette büyük yıkımlara uğrayan Adana oldu. Büyüklüğü 4.9, derinliği 6 kilometre AFAD, saat 15.46'da 4.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Afetin derinliği ise 6.6 kilometre olarak açıklandı. Depremin merkez üssü olarak Saimbeyli ilçesini işaret edildi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. "Olumsuz bir durum bulunmamaktadır" Konuya ilişkin AFAD Başkanı Yunus Sezer'den de açıklama geldi. Sezer, "Adana ilimiz Saimbeyli ilçesinde saat 15:46'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.