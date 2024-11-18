Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu...

Yukarıda yer alan 3 ilde faaliyet gösteren Yenidoğan Çetesi skandalı tüm Türkiye'yi sarstı.

12 yenidoğan bebek, para için Yenidoğan Çetesi tarafından bile bile ölüme terk edildi ve birçok ailenin canı yandı.

Çökertilen bu çeteden 47 kişi gözaltına alınırken, 22 kişi de tutuklandı.

Çete başı Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

ADLİYE KORİDORLARINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Türkiye'nin kilitlendiği davayı takip etmek isteyen kişiler dahil olmak üzere hem aileler hem de avukatlar, adliyeye akın etti. Duruşma salonu dolarken yer tespiti nedeniyle dava, saat 12.05 sularında başladı.

Duruşma salonunun dolmasının ardından dışarıda kalan bazı aile ve avukatlar, durum karşısında isyan etti ve sloganlar attı.

"12 BEBEKTEN BİRİSİ BENİMDİ"

Mağdur aileler ve avukatlar, mahkeme salonu önünde içeriye alınmamasına tepki gösterdi.

Mağdur annelerden birisi, "12 bebekten Mira bebeğin annesiyim ben. Benim canım yanıyor. Evladım toprak altında. Bari bizi alın." dedi. Bu sözlerin ardından mağdur 2 anne, duruşma salonuna alındı.

İLK CELSE BAŞLADI

Sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından davanın ilk celsesinin görülmesine başlandı.

TALEP EDİLEN CEZALAR

İddianamede; şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülen iddianamede, ayrıca, malen sorumlu olarak belirtilen hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketler lehine dolandırıcılık suçu işlenerek maddi menfaat temin edildiğinden, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep edildi.

İLGİLİ HABER Yenidoğan çetesinin yeni konuşmaları ortaya çıktı